Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing legt am Donnerstagmittag zu

Die Boeing-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 171,40 EUR. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 172,08 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.547 Boeing-Aktien.

Am 18.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,15 Prozent. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 57,59 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 197,50 USD angegeben.

Am 26.10.2022 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -6,18 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 15.956,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 15.278,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,834 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com