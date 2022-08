Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Vormittag ins Minus

Der Boeing-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 02.08.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 164,04 EUR. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 163,04 EUR. Mit einem Wert von 165,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 235 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 206,00 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 20,37 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 109,60 EUR am 24.05.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 49,67 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.07.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 16.681,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 16.998,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -1,502 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

