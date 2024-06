Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 186,14 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 186,14 USD nach oben. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 187,33 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 185,25 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 202.048 Boeing-Aktien.

Am 22.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 26.04.2024 auf bis zu 159,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 14,20 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 241,86 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 24.04.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,69 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,54 Prozent zurück. Hier wurden 16,57 Mrd. USD gegenüber 17,92 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2024 wird am 24.07.2024 erwartet.

2024 dürfte Boeing einen Verlust von -0,854 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

