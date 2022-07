Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag höher

Um 04.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 132,52 EUR. Bei 134,00 EUR erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 134,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.140 Boeing-Aktien.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 206,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,86 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 21,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Boeing-Aktie bei 249,00 USD.

Boeing ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -1,53 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,06 Prozent auf 13.991,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.217,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -0,796 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com