Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Vormittag nordwärts

Im XETRA-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 09:22 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 163,48 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,48 EUR. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25 Stück gehandelt.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 20,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,76 EUR. Dieser Wert wurde am 14.06.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 50,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 16.681,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.998,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,86 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -1,517 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Airbus - Der steinige Weg zur Weltspitze

Boeing kann in Kürze die Dreamliner-Auslieferung offenbar wieder aufnehmen - Aktie gefragt

Juli 2022: Die Expertenmeinungen zur Boeing-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com