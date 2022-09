Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag nahe Vortagesniveau

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Frankfurt bei 151,98 EUR. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 151,98 EUR. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 151,98 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,98 EUR.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,00 EUR an. 26,22 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 109,60 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 38,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 236,00 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von 0,40 USD in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.681,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.998,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -1,357 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

