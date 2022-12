Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit Abschlägen

Die Boeing-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 173,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 172,46 EUR. Bei 175,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 4.226 Aktien.

Bei einem Wert von 202,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2022 auf bis zu 108,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 59,43 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 197,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 26.10.2022. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -6,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.956,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 vorlegen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -7,834 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

