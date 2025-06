Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing macht am Nachmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Boeing zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 212,47 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 212,47 USD zu. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 213,27 USD zu. Bei 211,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 128.607 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 215,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,57 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 128,92 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,32 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,039 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,17 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 23.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,56 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 19,50 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,321 USD je Boeing-Aktie belaufen.

