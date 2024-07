Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Boeing

Aktienentwicklung

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 185,65 USD.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,1 Prozent auf 185,65 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 184,80 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 184,99 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 90.783 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 267,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 30,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 159,71 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 16,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 239,71 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 24.04.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,69 USD vermeldet. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,57 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,92 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -1,247 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

