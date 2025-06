Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag kaum bewegt

Notierung im Blick

Die Aktie von Boeing zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Boeing-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 217,65 USD.

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 217,65 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 217,80 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Boeing-Aktie bis auf 215,89 USD. Bei 216,21 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 128.209 Boeing-Aktien gehandelt.

Am 09.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 218,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,77 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,039 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 217,17 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 23.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 19,50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 16,57 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 23.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,320 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

