Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 215,07 USD nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 215,07 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 213,33 USD nach. Bei 215,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 104.898 Boeing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 218,80 USD erreichte der Titel am 10.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,73 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,039 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,33 USD.

Am 23.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 19,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 16,57 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.07.2025 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,320 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

