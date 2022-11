Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing fällt am Vormittag

Die Boeing-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 174,00 EUR abwärts. Bei 173,08 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 270 Boeing-Aktien.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 206,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 15,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 109,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 209,00 USD angegeben.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,60 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 15.956,00 USD gegenüber 15.278,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -7,609 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

