Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 181,84 USD.

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 181,84 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 181,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,74 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 88.198 Boeing-Aktien.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 47,13 Prozent wieder erreichen. Am 26.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 159,71 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 240,43 USD je Boeing-Aktie aus.

Am 24.04.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 16,57 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 17,92 Mrd. USD umsetzen können.

Am 24.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -0,922 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Handel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Mittwochshandels

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag im Aufwind

Gute Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu