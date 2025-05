Kursentwicklung

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

14.05.25 16:10 Uhr

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 204,74 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 204,74 USD. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 206,50 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 205,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 259.163 Boeing-Aktien umgesetzt. Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 206,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 37,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,039 USD. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 207,17 USD. Am 23.04.2025 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,56 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 19,50 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 16,57 Mrd. USD umsetzen können. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,150 USD je Aktie in den Boeing-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren IAG-Aktie gesucht: Gewinn und Umsatzplus im ersten Quartal US-Handelsabkommen: Trump verkündet Vereinbarung mit Großbritannien - Boeing-Aktie profitiert

