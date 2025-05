Kursverlauf

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Donnerstagnachmittag fester

15.05.25 16:11 Uhr

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 206,70 USD zu.

Wer­bung

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 206,70 USD. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 208,60 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 207,35 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 284.906 Boeing-Aktien den Besitzer. Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 209,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 128,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 37,63 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,039 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 207,17 USD angegeben. Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 23.04.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,56 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 19,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,57 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Die Boeing-Bilanz für Q2 2025 wird am 23.07.2025 erwartet. Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,200 USD je Aktie ausweisen dürften. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Boeing-Aktie steigt: Boeing sichert sich Order in Katar Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren IAG-Aktie gesucht: Gewinn und Umsatzplus im ersten Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und als Geschenk eine Gratisaktie erhalten.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com