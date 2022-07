Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Mittag

Um 15.07.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 147,24 EUR. Bei 148,48 EUR markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 147,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.434 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 206,60 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 28,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 108,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 35,38 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 240,80 USD je Boeing-Aktie an.

Am 27.04.2022 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -2,75 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.991,00 USD – das entspricht einem Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.217,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Boeing die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,003 USD je Aktie aus.

