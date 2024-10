Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 149,62 USD.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 149,62 USD. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 150,70 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,50 USD. Zuletzt wurden via New York 287.329 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 22.12.2023 markierte das Papier bei 267,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 44,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 146,04 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 223,14 USD.

Am 31.07.2024 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,87 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2024 einen Verlust in Höhe von -10,731 USD je Aktie ausweisen dürften.

