Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 170,76 USD nach.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 170,76 USD. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 169,00 USD ein. Bei 171,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 189.734 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 196,93 USD. Gewinne von 15,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 24,50 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,041 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 207,80 USD.

Am 28.01.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -5,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,77 Prozent auf 15,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2025 wird am 23.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 29.04.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,202 USD je Boeing-Aktie.

