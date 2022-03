Boeing Aktie News: Boeing im Plus

Die Boeing-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 170,20 EUR. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,98 EUR. Bei 171,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.779 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2021 bei 224,20 EUR. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 151,44 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 273,14 USD. Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Boeing-Gewinn in Höhe von 6,91 USD je Aktie aus.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie im Plus: Boeing will offenbar Produktionsausweitung von 787 Dreamlinern prüfen

Airbus-Aktie gewinnt: Airbus legt bei Auslieferungen im Februar deutlich zu - Verkauf von Augsburger Standort abgesagt

Schwache Auslieferungszahlen: Boeing bringt im Februar nur 22 Flugzeuge an den Kunden

