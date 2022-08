Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag nahezu unbewegt

Anleger zeigten sich um 12:22 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 168,52 EUR. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,80 EUR zu. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 167,92 EUR. Bei 169,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 1.317 Aktien.

Am 16.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 206,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,43 Prozent hinzugewinnen. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 54,95 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 27.07.2022. Das EPS lag bei -0,37 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 16.681,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.998,00 USD erwirtschaftet hatte.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 26.10.2022 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,517 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

