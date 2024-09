Aktienentwicklung

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag mit Kursplus

17.09.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 156,81 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 156,81 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 158,05 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 156,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 210.416 Boeing-Aktien. Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 70,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2024 bei 154,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,78 Prozent. Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,57 USD je Boeing-Aktie an. Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,61 Prozent auf 16,87 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 19,75 Mrd. USD umgesetzt. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Boeing wird am 23.10.2024 gerechnet. Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 -4,484 USD je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen Boeing-Aktie gibt ab: Kosteneinsparungen geplant Montagshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com