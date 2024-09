Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittwochnachmittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 157,00 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 157,00 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 157,44 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,00 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 92.974 Aktien.

Bei 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,41 Prozent hinzugewinnen. Bei 154,02 USD erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 1,90 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 239,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 16,87 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,61 Prozent verringert.

Am 23.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -4,484 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

