Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 155,47 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 155,47 USD. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 156,35 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 155,50 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 231.790 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 267,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 72,08 Prozent wieder erreichen. Am 15.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 146,04 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,07 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 223,14 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 31.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,87 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 22.10.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 -12,067 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

