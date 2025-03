Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing schießt am Mittwochnachmittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,1 Prozent auf 171,49 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 6,1 Prozent auf 171,49 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 173,08 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 165,00 USD. Zuletzt wurden via New York 763.008 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 14,83 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 137,07 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,071 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 208,00 USD aus.

Am 28.01.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 30,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Boeing am 23.04.2025 vorlegen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,133 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

