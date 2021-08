Boeing-Aktie aktuell: Boeing gibt ab

Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 185,20 EUR ab. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 185,18 EUR nach. Bei 186,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 877 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2021 auf bis zu 233,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Am 30.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 122,02 EUR ab.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 283,50 USD je Boeing-Aktie aus. Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2022 5,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

The Boeing Company ist mit Kunden in mehr als 150 Ländern eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette des Konzerns gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen wie den Modellen 747, 767, 777, 787 (zivile Großraumflugzeuge), F/A-18E/F Super Hornet, F-15E Strike Eagle (Kampfflugzeuge), C-17 Globemaster (militärisches Transportflugzeug), A160 Hummingbird (unbemannter Aufklärungshubschrauber), AH-64 Apache, CH-47 Chinook (militärische Hubschrauber) auch Raketen, Weltraumraketen, Satelliten, integrierte Verteidigungssysteme, Komponenten und Dienstleistungen für die bemannte Raumfahrt, hoch entwickelte Informations- und Kommunikationssysteme sowie Finanzdienstleistungen. Als Servicepartner der NASA betreibt Boeing die Internationale Raumstation ISS.

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie gibt nach: Boeing will Starliner-Kapsel für Reparaturen von Rakete trennen

Boeing-Aktie dennoch im Plus: Boeing liefert weniger Jets aus - «Dreamliner» macht weiter Probleme

Boeing verschiebt unbemannten Testflug zur ISS auf unbestimmte Zeit - Boeing-Aktie dreht ins Minus

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com