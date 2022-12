Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagmittag schwächer

Das Papier von Boeing befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 174,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 173,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 173,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.408 Boeing-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2022 auf bis zu 202,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,48 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.06.2022 auf bis zu 108,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

Am 26.10.2022 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,60 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 15.956,00 USD gegenüber 15.278,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Boeing am 25.01.2023 vorlegen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -7,934 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Boeing-Aktie stärker: United Airlines erwirbt mindestens 100 Dreamliner - Absatzplus im November

Boeing-Aktie springt an: Air India plant offenbar Rekordbestellung bei Airbus und Boeing - Airbus-Aktie freundlich

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com