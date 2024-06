Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag auf grünem Terrain

Boeing im Fokus

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 176,85 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 176,85 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 177,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 176,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 962.925 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 51,28 Prozent Luft nach oben. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 159,71 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,71 USD.

Am 24.04.2024 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,92 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2024 -1,128 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

