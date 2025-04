Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Boeing am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 160,14 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 163,00 USD. Bei 162,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 183.923 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 196,93 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 22,97 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (128,92 USD). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 24,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,041 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 204,60 USD an.

Am 28.01.2025 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -5,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,77 Prozent auf 15,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,02 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Boeing-Bilanz für Q1 2025 wird am 23.04.2025 erwartet. Schätzungsweise am 29.04.2026 dürfte Boeing die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2025 einen Verlust in Höhe von -1,279 USD je Aktie ausweisen dürften.

