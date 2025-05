Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Boeing zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 203,21 USD bewegte sich die Boeing-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Boeing-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 203,21 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 203,21 USD. Bei 201,87 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,53 USD. Bisher wurden via New York 98.620 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 209,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 3,17 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 128,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 207,17 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 23.04.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,56 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,50 Mrd. USD – ein Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16,57 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,199 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

