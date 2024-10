Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Boeing im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 159,53 USD ab.

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 159,53 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 158,60 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 160,23 USD. Zuletzt wechselten via New York 145.028 Boeing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 267,54 USD erreichte der Titel am 22.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,71 Prozent. Bei 146,04 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 9,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 222,43 USD je Boeing-Aktie aus.

Boeing ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,61 Prozent zurück. Hier wurden 16,87 Mrd. USD gegenüber 19,75 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -15,368 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Montagshandel in New York: S&P 500 zum Handelsende im Minus

Handel in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

Boeing-Aktie stärker: Boeing wohl vor Verkauf von Unternehmensteilen - Streikende bekommen massiv mehr Geld