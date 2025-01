Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Boeing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 175,38 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 175,38 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 175,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,01 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 84.676 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 217,53 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 19,38 Prozent niedriger. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 137,07 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,010 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 207,17 USD an.

Am 23.10.2024 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -9,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,70 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,46 Prozent auf 17,84 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,10 Mrd. USD gelegen.

Voraussichtlich am 28.01.2025 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Boeing möglicherweise am 04.02.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -16,034 USD je Boeing-Aktie.

