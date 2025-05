Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 200,90 USD.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 200,90 USD nach. Bei 198,76 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 199,95 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 157.976 Aktien.

Am 15.05.2025 markierte das Papier bei 209,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 4,36 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 55,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,039 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 207,17 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 23.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,57 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,50 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2025 -1,199 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 5 Jahren verdient

Boeing-Aktie steigt: Boeing sichert sich Order in Katar

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren