Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 179,87 USD nach oben.

Das Papier von Boeing legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 179,87 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 180,38 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 176,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 377.161 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2024 auf bis zu 214,57 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,29 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 137,07 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2024). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 23,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,010 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 207,17 USD je Boeing-Aktie an.

Boeing gewährte am 23.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,97 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,46 Prozent auf 17,84 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.01.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 04.02.2026 dürfte Boeing die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -16,412 USD je Aktie aus.

