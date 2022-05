Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag in Grün

Das Papier von Boeing legte um 25.05.2022 16:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 112,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Boeing-Aktie sogar auf 113,30 EUR. Bei 112,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 5.375 Stück.

Am 03.06.2021 markierte das Papier bei 211,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 47,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 109,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,19 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 257,86 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 27.04.2022 vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,75 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13.991,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.217,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,71 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie steigt: "Starliner" dockt erstmals bei Internationaler Raumstation an

Boeing-Aktie in Rot: Boeings krisengeplagtes 'Starliner'-Raumschiff ist zur ISS gestartet

British-Airways-Mutter IAG bestellt 50 Boeing 737 Max - Boeing-Aktie dreht ins Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com