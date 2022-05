Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Die Aktie notierte um 26.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 114,72 EUR zu. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 115,12 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 137 Boeing-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (211,50 EUR) erklomm das Papier am 03.06.2021. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 45,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 109,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 4,67 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 257,86 USD.

Am 27.04.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,75 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.991,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.217,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 27.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Boeing-Aktie in Höhe von 5,71 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie steigt: "Starliner" dockt erstmals bei Internationaler Raumstation an

Boeing-Aktie in Rot: Boeings krisengeplagtes 'Starliner'-Raumschiff ist zur ISS gestartet

British-Airways-Mutter IAG bestellt 50 Boeing 737 Max - Boeing-Aktie dreht ins Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com