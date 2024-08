Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 174,26 USD.

Die Boeing-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 174,26 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 172,43 USD. Bei 173,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 120.442 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 267,54 USD markierte der Titel am 22.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 159,71 USD. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 8,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,57 USD an.

Am 31.07.2024 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,33 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 16,87 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet.

2024 dürfte Boeing einen Verlust von -4,125 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

