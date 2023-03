Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Vormittag im Plus

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 200,94 USD zu. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 201,45 USD aus. Bei 200,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.865 Boeing-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 220,45 USD. Dieser Kurs wurde am 15.02.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 8,85 Prozent niedriger. Am 15.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,27 USD. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 77,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 235,67 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 25.01.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -7,69 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 19.980,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.793,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.04.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2023 0,004 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

