Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 183,12 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 183,12 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 183,35 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,60 USD. Bisher wurden via New York 66.541 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,54 USD. Gewinne von 46,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 159,71 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 12,78 Prozent Luft nach unten.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 239,71 USD angegeben.

Am 24.04.2024 hat Boeing die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,56 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,57 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,92 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,128 USD je Boeing-Aktie.

