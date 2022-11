Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagvormittag auf rotem Terrain

Um 09:22 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 169,36 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 169,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38 Boeing-Aktien.

Am 18.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 201,20 EUR. Gewinne von 15,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 109,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 54,53 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 204,17 USD.

Am 26.10.2022 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,18 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.956,00 USD – ein Plus von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15.278,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -7,834 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com