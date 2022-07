Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie notierte um 29.07.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 155,22 EUR. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 155,22 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 155,22 EUR.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 205,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 24,52 Prozent wieder erreichen. Am 14.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 109,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 236,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 27.07.2022. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 16.681,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.998,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,491 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

