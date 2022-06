Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 30.06.2022 16:22:00 Uhr 1,9 Prozent auf 127,22 EUR. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 127,00 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 130,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.857 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 206,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,42 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 249,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.04.2022. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,53 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13.991,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 15.217,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Boeing am 27.07.2022 präsentieren.

Experten taxieren den Boeing-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,62 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie gewinnt dennoch: Weniger Flugzeugbestellungen im Mai

Lufthansa- und Boeing-Aktien dennoch im Minus: Boeing liefert erste 787-9 im Sommer an Lufthansa

Boeing-Aktie: Bundeswehr an Kauf von 60 Chinook-Transporthubschrauber von Boeing interessiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com