Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start im Aufwind

LUS-DAX im Fokus

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,28 Prozent stärker bei 17.784,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17.817,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17.734,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 16.999,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, stand der LUS-DAX noch bei 16.453,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.03.2023, den Stand von 15.336,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,21 Prozent zu. Bei 17.817,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.345,00 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Daimler Truck (+ 11,17 Prozent auf 42,00 EUR), Brenntag SE (+ 3,11 Prozent auf 87,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,59 Prozent auf 26,21 EUR), Siemens Energy (+ 1,51 Prozent auf 14,42 EUR) und Porsche Automobil vz (+ 1,38 Prozent auf 50,06 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Covestro (-0,56 Prozent auf 50,02 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,48 Prozent auf 42,71 EUR), Merck (-0,22 Prozent auf 157,45 EUR), QIAGEN (-0,08 Prozent auf 39,61 EUR) und Symrise (-0,04 Prozent auf 94,52 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 789.280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 201,329 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

