Börse New York: Dow Jones mit positivem Vorzeichen

Das macht der Dow Jones am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0,23 Prozent auf 38.857,24 Punkte aufwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 12,874 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,264 Prozent auf 38.667,21 Punkte an der Kurstafel, nach 38.769,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 38.711,39 Punkte, das Tageshoch hingegen 39.065,16 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.02.2024, stand der Dow Jones bei 38.797,38 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, bei 36.577,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 31.909,64 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 3,03 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 39.282,28 Punkten. Bei 37.122,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 3,96 Prozent auf 97,77 USD), IBM (+ 2,73 Prozent auf 196,97 USD), Microsoft (+ 2,00 Prozent auf 412,60 USD), Amazon (+ 1,99 Prozent auf 175,39 USD) und Walmart (+ 0,91 Prozent auf 61,21 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Boeing (-4,58 Prozent auf 183,68 USD), Nike (-1,24 Prozent auf 99,83 USD), Honeywell (-0,67 Prozent auf 198,95 USD), Merck (-0,64 Prozent auf 121,98 USD) und Cisco (-0,50 Prozent auf 49,97 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 7.702.599 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,760 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

