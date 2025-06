Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen

NASDAQ-Handel im Fokus

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,31 Prozent auf 22.306,19 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,407 Prozent auf 22.328,24 Punkte an der Kurstafel, nach 22.237,74 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 22.343,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22.255,27 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 3,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20.915,65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.916,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19.751,05 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6,34 Prozent. Bei 22.343,46 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.542,20 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 9,16 Prozent auf 41,60 USD), Marvell Technology (+ 4,31 Prozent auf 79,20 USD), Palantir (+ 3,48 Prozent auf 147,88 USD), Intuitive Surgical (+ 1,90 Prozent auf 531,54 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 1,67 Prozent auf 26,16 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen ASML (-3,00 Prozent auf 790,78 USD), PDD (-2,65 Prozent auf 104,30 USD), PayPal (-2,16 Prozent auf 61,73 EUR), AppLovin A (-1,61 Prozent auf 333,36 USD) und Ross Stores (-1,47 Prozent auf 125,41 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 9.346.384 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,114 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

