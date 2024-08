Börse New York in Grün: NASDAQ Composite stärker

Kursentwicklung

Am Montag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Montag gewinnt der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,27 Prozent auf 17.679,55 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,102 Prozent auf 17.649,74 Punkte an der Kurstafel, nach 17.631,72 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 17.585,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17.719,26 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17.726,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16.685,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der NASDAQ Composite bei 13.290,78 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 19,73 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 18.671,07 Punkten. Bei 14.477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit FreightCar America (+ 14,40 Prozent auf 5,80 USD), Comtech Telecommunications (+ 9,22 Prozent auf 3,50 USD), United Therapeutics (+ 8,88 Prozent auf 349,50 USD), Forward Air (+ 7,11 Prozent auf 30,58 USD) und Innodata (+ 5,92 Prozent auf 18,07 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Taylor Devices (-3,33 Prozent auf 49,88 USD), Commercial Vehicle Group (-3,31 Prozent auf 3,50 USD), SIGA Technologies (-2,96 Prozent auf 10,18 USD), Amtech Systems (-2,84 Prozent auf 6,51 USD) und Veeco Instruments (-2,66 Prozent auf 37,35 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18.455.221 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,113 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,03 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net