Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Der NASDAQ Composite notierte am vierten Tag der Woche im Plus.

Letztendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,60 Prozent auf 18.190,29 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,36 Prozent stärker bei 18.327,34 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.082,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18.327,34 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.071,74 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,09 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite lag vor einem Monat, am 26.08.2024, bei 17.725,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2024, lag der NASDAQ Composite bei 17.805,16 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 26.09.2023, bei 13.063,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 23,19 Prozent zu. Bei 18.671,07 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 20,59 Prozent auf 2,46 USD), 3D Systems (+ 12,18 Prozent auf 2,67 USD), Rambus (+ 10,77 Prozent auf 42,47 USD), Methode Electronics (+ 9,87 Prozent auf 12,25 USD) und MicroStrategy (+ 9,24 Prozent auf 165,98 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-9,17 Prozent auf 2,75 USD), Dixie Group (-5,88 Prozent auf 0,69 USD), American Superconductor (-5,52 Prozent auf 22,06 USD), Patterson-UTI Energy (-4,94 Prozent auf 7,50 USD) und Nektar Therapeutics (-4,31 Prozent auf 1,11 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 54.283.631 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,099 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Ebix-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

