Börse New York in Grün: S&P 500 mittags auf grünem Terrain

Der S&P 500 zeigt sich am Montag kaum verändert.

Der S&P 500 springt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,04 Prozent auf 6.015,52 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 51,758 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,349 Prozent höher bei 6.034,11 Punkten in den Montagshandel, nach 6.013,13 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5.977,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.043,65 Punkten lag.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 24.01.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6.101,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, wurde der S&P 500 auf 5.969,34 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, den Wert von 5.088,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 2,50 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6.147,43 Punkten. Bei 5.773,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Nike (+ 5,32 Prozent auf 80,57 USD), Live Nation Entertainment (+ 4,67 Prozent auf 156,38 USD), Charles River Laboratories International (+ 4,40 Prozent auf 170,20 USD), Berkshire Hathaway (+ 3,91 Prozent auf 497,47 USD) und Travelers (+ 3,47 Prozent auf 248,35 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Western Digital (-28,07 Prozent auf 49,42 USD), Palantir (-8,21 Prozent auf 93,03 USD), Lumen Technologies (-4,94 Prozent auf 4,43 USD), Moderna (-4,31 Prozent auf 34,00 USD) und Deckers Outdoor (-3,66 Prozent auf 141,21 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25.136.623 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,519 Bio. Euro den größten Anteil.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

