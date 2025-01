Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus

Dow Jones im Fokus

Der Dow Jones notiert am Freitag im negativen Bereich.

Am Freitag tendiert der Dow Jones um 19:59 Uhr via NYSE 0,48 Prozent tiefer bei 44.666,85 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,067 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,743 Prozent auf 44.548,69 Punkte an der Kurstafel, nach 44.882,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 44.613,70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 45.054,36 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 1,17 Prozent zu. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wurde der Dow Jones mit 42.544,22 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, einen Wert von 41.763,46 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 38.150,30 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,37 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41.844,89 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 1,82 Prozent auf 238,91 USD), Microsoft (+ 0,53 Prozent auf 417,18 USD), Amgen (+ 0,48 Prozent auf 285,38 USD), Cisco (+ 0,30 Prozent auf 60,65 USD) und Visa (+ 0,29 Prozent auf 344,04 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Chevron (-3,79 Prozent auf 150,40 USD), Sherwin-Williams (-1,67 Prozent auf 359,46 USD), Travelers (-1,35 Prozent auf 245,73 USD), IBM (-1,26 Prozent auf 255,02 USD) und Procter Gamble (-0,79 Prozent auf 166,09 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 29.970.788 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,464 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,44 zu Buche schlagen. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6,93 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

