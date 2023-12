Börse New York in Rot: S&P 500 gibt schlussendlich nach

Index-Performance

Der S&P 500 zeigte sich am Dienstag wenig bewegt.

Am Dienstag beendete der S&P 500 den Handel nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 4.567,18 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 38,844 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,349 Prozent auf 4.553,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4.569,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 4.578,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.551,68 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, einen Wert von 4.358,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.09.2023, notierte der S&P 500 bei 4.496,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2022, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 3.998,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 19,43 Prozent zu. Bei 4.607,07 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 3.794,33 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit SVB Financial Group (+ 120,00 Prozent auf 0,03 USD), First Republic Bank (+ 19,09 Prozent auf 0,01 USD), MarketAxess (+ 5,33 Prozent auf 251,27 USD), Discover Financial Services (+ 4,58 Prozent auf 99,08 USD) und Alaska Air Group (+ 4,37 Prozent auf 35,57 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Charter A (-8,70 Prozent auf 364,40 USD), Organon Company (-6,26 Prozent auf 11,09 USD), Caesars Entertainment (-6,12 Prozent auf 43,41 USD), Albemarle (-5,60 Prozent auf 113,26 USD) und Sealed Air (-5,37 Prozent auf 31,70 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17.562.003 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,752 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 9,55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Organon Company-Aktie an.

