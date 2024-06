Börse New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 gönnt sich heute eine Verschnaufpause.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,03 Prozent stärker bei 19.794,20 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,141 Prozent auf 19.817,00 Punkte an der Kurstafel, nach 19.789,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19.747,35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20.017,71 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,743 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 28.05.2024, den Stand von 18.869,44 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.03.2024, den Stand von 18.254,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14.964,57 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 19,65 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20.017,71 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.249,19 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit QUALCOMM (+ 2,42 Prozent auf 199,87 USD), Applied Materials (+ 2,35 Prozent auf 237,99 USD), Microchip Technology (+ 2,15 Prozent auf 91,35 USD), Baker Hughes (+ 2,09 Prozent auf 35,14 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,01 Prozent auf 162,68 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Enphase Energy (-5,59 Prozent auf 99,35 USD), Lululemon Athletica (-3,02 Prozent auf 298,99 USD), Lucid (-2,43 Prozent auf 2,61 USD), Moderna (-2,30 Prozent auf 118,39 USD) und Mondelez (-2,28 Prozent auf 65,08 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.944.870 Aktien gehandelt. Mit 3,142 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 3,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

